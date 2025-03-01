Erkaçi, Uruguay'ın yeni Dışişleri Bakanı'nı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, gönderdiğ bir mesajda, Uruguay Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı Mario Lobetkin'i tebrik etti.

Bakan Erakçi, İran ile Uruguay Cumhuriyeti arasındaki 120 yılı aşkın tarihi ilişkilere değinerek, ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke halklarına fayda sağlamak için sayısız fırsat ve kapasiteden yararlanmanın önemini vurguladı.

Erakçi, mesajında, İran İslam Cumhuriyeti ile Uruguay Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girmesini ve karşılıklı istişarelerin güçlendirilmesini umduğunu ifade etti.