İran: İlkeli tutumumuzda kararlıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'ın bölgesel politikalarına yönelik açıklamalarına yanıt olarak, sosyal medya X platformunda şöyle bir paylaşımda bulundu:

“ABD ve İsrail’in bölgedeki açık ve gizli ellerini görmemek büyük bir hatadır. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da ifade ettiği gibi, “Bölge, bir ülkenin diğerlerine hükmetme kültüründen kurtulmalıdır; ne Araplar, ne Türkler, ne Kürtler ne de İranlılar—hiçbiri diğerine hükmetmeye, rahatsızlık vermeye veya tehdit oluşturmaya çalışmamalıdır.” Peki ya İsrail?

Türkiye’nin desteklediği güçler tarafından Şam’ın düşmesinden sadece birkaç gün sonra, İsrail Suriye’nin askeri ve savunma tesislerine, hatta bilimsel ve araştırma merkezlerine karşı büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdi ve bunların yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Bunun yanı sıra İsrail, Golan Tepeleri’ni tamamen yeniden işgal etti ve yayılmacı politikalarını sürdürerek bugüne kadar Suriye topraklarının büyük ve stratejik bölgelerini ele geçirdi. İsrail şu anda Suriye’nin en önemli su kaynaklarını kontrol ediyor ve sürekli olarak bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ediyor. Bu, yanlış bir politikanın Suriye, Filistin ve tüm bölge halkları için sonuçlarıdır.

İran, son 50 yılda bölgesel bir hırs peşinde olmamıştır. Tek kaygımız, Filistin halkını desteklemek, onların işgal ve saldırıya karşı mücadelesine arka çıkmak ve İsrail’in bölgeye hâkim olmasını önlemektir. Bugün Filistin meselesi her zamankinden daha canlı ve İsrail her zamankinden daha nefret edilen bir durumdadır. Eğer arkadan vurulan hançerler olmasaydı, bugün kimse Gazze halkının zorla göç ettirilmesinden ve Batı Şeria’nın ilhakından bahsedemezdi.

İran İslam Cumhuriyeti, direnişi her zaman desteklemiştir ancak aynı zamanda yasa dışı eylemlerle ve terörizmle de kararlılıkla mücadele etmiştir. Biz, şehit Kasım Süleymani’nin öncülüğünde IŞİD ve aşırıcılıkla mücadele bayrağını kaldıran ilk ülkeydik ve bu örgütleri bölgede yenilgiye uğrattık. Türkiye’deki darbeye ilk karşı çıkan ve onu engelleyen biz olduk. PKK’nın silah bırakmasını destekleyen ilk ülkelerden biri olarak, bunu Türkiye’nin güvenliğini artıran önemli bir adım olarak değerlendirdik.

Biz ilkeli tutumumuzda kararlıyız ve her gün bir politikadan diğerine tutum değiştirmiyoruz.”