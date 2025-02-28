Ömer Çelik'ten 'Öcalan' açıklaması: Bütün uzantılarıyla terör örgütü kendini feshetmeli

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili olarak konuştu.

Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısıyla ilgili, "Artık terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın zamanı gelmiştir. Terör örgütünün tüm unsurlarının silahlarını bırakması, kendisi feshetmesi esastır. Irak ve Suriye'deki bütün unsur ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır. Devletin pazarlık yapması söz konusu değil. Kimse devlet aklının dışarıda kaldığını düşünmesin" dedi.

12 Ağustos 2005’te dönemin başbakanı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’da yapılan konuşmaya dikkat çeken Çelik, ''Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz'' ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin siyasi sorumluluğunun MHP'ye yıkıldığı yönündeki eleştire de yanıt veren Çelik "Cumhur İttifakı bir ve bütündür. Hiçbir şeffaf olmayan bir süreç yoktur" diye konuştu.