BAE'li yetkili, Trump’ın mektubunu Tahran’a getiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Danışmanı Anwar Gargash’ın başkanlık ettiği bir heyet, bugün İran’ın başkenti Tahran’a giderek ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubunu İran’a teslim edecek.

Al Mayadeen'e göre, Gargash’ın liderliğindeki Emirlikler heyeti, Trump’ın yazdığı mektubu İran’a ulaştırmak için bugün Tahran’a gitmek üzere yola çıktı. Bu gelişme, Trump’ın İran ile ilişkileri yeniden canlandırma çabalarını işaret ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, geçtiğimiz günlerde Trump’ın İran’a yazdığı iddia edilen mektup hakkında yaptığı açıklamada, mektubun yazıldığını ancak henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti. Erakçı, söz konusu mektubun kısa bir süre içinde, Arap bir ülkenin aracılığıyla İran’a iletileceğini ifade etti.