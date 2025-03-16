Pezeşkiyan ve Paşinyan'dan barış ve işbirliği vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşması taslağı üzerinde uzlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı ve bu önemli gelişmeden dolayı iki ülkeye ve halklarına tebriklerini iletti.

İran barış ve istikrara vurgu yaptı

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Kafkasya’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Pezeşkiyan, İran’ın her zaman bölgesel barış ve istikrarı desteklediğini vurgulayarak, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının temel bir ilke olduğunu belirtti.

İran-Ermenistan ilişkilerinde gelişim vurgusu

Görüşmede, İran ile Ermenistan arasındaki gelişen ilişkiler de ele alındı. Pezeşkiyan, ikili anlaşmaların hızla uygulanması için her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin kararlılıkla çalışması gerektiğini ifade etti.

Paşinyan’dan İran’a teşekkür

Görüşmede Azerbaycan ile yürütülen barış müzakerelerinin süreci hakkında bilgi veren Paşinyan, İran’ın destekleyici rolüne teşekkür etti.

Ermenistan’ın, bölgesel işbirliği ve barış anlaşmasının uygulanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Paşinyan, anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak hayata geçirilmesini umduklarını söyledi.

Ermenistan-İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da geliştiğini vurgulayan Paşinyan, iki ülke arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda Erivan’ın kararlı olduğunu dile getirdi.