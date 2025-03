Putin ile Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasını görüştü

Rusya lideri Putin, Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda, Paşinyan'ın Putin'i Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması metni üzerinde mutabakatın tamamlandığı ve Erivan'ın belgeyi imzalamaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Ermeni tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesine dair şu cümleler kaydedildi:

Vladimir Putin bu bağlamda Rusya'nın her zaman Transkafkasya bölgesinde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini savunduğunu ve desteklediğini vurguladı. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bu hedeflere ulaşılmasında Rus tarafının olası her türlü yardımına her zaman güvenebilir.

Söz konusu mesajda ek olarak, "Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı'nın davetini kabul ettiğini ve Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü vesilesiyle 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak yıl dönümü kutlamalarına katılacağını teyit etti" cümlesi yer aldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ayrıca diğer hususların yanı sıra, görüşmede karşılıklı yarar sağlayan Rus-Ermeni ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik bazı konulara da değinildiği aktarıldı.