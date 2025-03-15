Irak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını olumlu karşıladı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, , "Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında tarihi bir barış anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu anlaşma, Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde büyük bir adım teşkil etmektedir. '' denildi.

Barış anlaşmasının Azerbaycan ve Ermenistan halkları için daha iyi bir geleceğin inşasına vesile olmasını umduğunu dile getiren bakanlık, bu önemli başarının elde edilmesine katkı sağlayan diplomatik çabaları takdir etti.