Zafer Partisi'nden yeni 'Saraçhane' kararı: biz buradayız

Zafer Partisi, dün akşam DEM Partisi’nin çağrısıyla gerçekleşecek eyleme katılmayacağını belirterek, "DEM’in olduğu yerde Zafer Partisi olmayacaktır" demişti. Son olarak, Zafer Partili Bartu Soral, "Saraçhane’ye giriş yapacağız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Biz buradayız" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi, dün akşam DEM Parti'nin katılma çağrısının ardından, Zafer Partisi, "DEM’in olduğu yerde Zafer Partisi olmayacaktır" açıklamasını yaparak CHP'nin İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinde yer almama kararı aldıklarını duyurmuştu.

"Biz buradayız"

Son olarak, Zafer Partisi'nden geri adım geldi.

Zafer Partili Bartu Soral, şu paylaşımı yaptı:

"Birazdan, Zafer Partisi Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak ve Zafer Partisi GİK üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Barbaros Serdar ile Saraçhane’ye giriş yapacağız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Biz buradayız. Kendimiz burada kalbimiz Silivri’de Genel Başkanımız Ümit Özdağ ile…"