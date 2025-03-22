CHP olağanüstü kurultay kararı aldı!

Türkiye Gazetesine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye kayyım ataması yapılacağı konuşulmaya başlayınca CHP'den hamle geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım atamasına engel olmak için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Özel, "Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" dedi.

Seçimli kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Özgür Özel, isteyen partililerin de adaylık başvurusu yapabileceğini belirtti.

CHP'de yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde gözler son kurultayda genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kulislerde "Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusu sorulmaya başlarken, gazeteci Fatih Portakal'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sözcü TV'deki yayın sırasında Portakal, "Özgür Özel'in karşısına aday çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu aday mı mesela?" diye sordu. Portakal, "Özgür Özel'in karşısına böyle bir kaos ortamında aday çıkması benim gözümde 'Truva atı'dır. Parti içi demokrasi falan değil. Sadece ufak işlerin insanı olarak görürüm. Onun için bana göre çıkacak her aday Truva atıdır" dedi.

Gözlerin çevrildiği CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına destek veren Kılıçdaroğlu, aldıkları karar nedeniyle Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."