Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk için sert tepki

Türkiye Gazetesi’ne göre, Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu yönetimi geçtiğimiz hafta ateşkesi bozarak Gazze’deki soykırımlarına tekrar başladı. Siyonist rejim özellikle kadınları, çocukları hedef alarak Gazze’de oluk oluk mazlum kanı döküyor.

Burada şunu bir kez daha açıkça söylemek isterim: Biz, zalime kimliğine göre davrananlar gibi olmadık, asla da olmayacağız.

İsrail'in ramazan ayında sahur vaktinde düzenlediği saldırılarda 700'ün üzerinde sivil şehit oldu. Dünyanın birçok ülkesi Gazze'deki barbarlık karşısında umursamazlık içinde.

Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak, bizim belediyelerimizi haksızlıktan yana olmayacak. Belediyelerimiz hak, hakikat, helal, haram nedir bilerek hareket edecek.

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz.

CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusu aklayan bir aparata dönüşmüştür.

4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.

Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır.

Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi.

Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.

CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin de oyuncağı haline gelmiştir.

Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil, ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor.

Ortaya dökülen bütün bu pislikler, sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir.

(CHP Genel Başkanı Özel) Milletin huzuruna çıkıp, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur diyemiyor.

CHP, bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de tekrar kazanamaz.

Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır.

Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin.

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı bir azınlık yoktur, olmayacaktır.