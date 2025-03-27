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27 Mar 2025 10:07

Uludağ Kervansaray Otel'de yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var

Uludağ Kervansaray Otel'de yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var

Kervansaray Otel alevlere teslim oldu, adrese sevk edilen ekipler hızla müdahalede bulundu. Valilik ölü sayısının 2'ye yükseldiğini belitti.

Türkiye Gazetesine göre, Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından bir yürekleri ağza getiren haber de Uludağ'dan geldi. 

Kervansaray Otel alevlere teslim oldu, adrese sevk edilen ekipler hızla müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Binanın Kartalkaya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Valilik ölü sayısının 2'ye yükseldiğini belitti, vefat edenlerden biri Milli Kayakçı Berkin Usta.

News ID 1925568

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