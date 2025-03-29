Hangi ülkelerde yarın Ramazan Bayramı?

El-Cezire'nin haberine göre, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yarın Pazar gününü Şevval ayının başlangıcı ve Ramazan Bayramı olarak duyurdu.

Suriye'de Suudi Arabistan'ı takip ederek yarını bayram ilan etti. Irak'taki Sünniler ise bayramın Pazartesi günü kutlanacağını açıkladı.

Irak'ta Şii müslümanların dini lideri Ayetullah Sistani'nin ofisi bayramın Pazartesi günü olduğunu bildirdi.

Umman yetkilileri de hilalin görülemediğini belirterek, bayramın Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Filistin yarını bayram ilan ederken, Ürdün hilalin görülememesi nedeniyle bayramın Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu. Brunei ve Malezya da Şevval ayının başlangıcını Pazartesi olarak belirledi.

Lübnan ve Bahreyn de yarın Pazar gününü Ramazan Bayramı olarak ilan etti.