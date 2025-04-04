Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji işbirliği görüşmeleri yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, Azerbaycan’a yaptığı ziyarette, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bayraktar, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Bayraktar görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bakü’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Sayın İlham Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek."