Hizbullah'tan Reuters’a yalanlama: Silahsızlanma iddiaları asılsız

Irak’taki Hizbullah Tugayları, Reuters’ın yayımladığı “Irak direniş grupları silahsızlanmaya hazırlanıyor” yönündeki haberi sert bir dille yalanladı.

El Meyadeen’e göre, Hizbullah Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Reuters’ın pazartesi günü isimsiz bir komutana dayandırarak servis ettiği haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Resmi açıklamalar yalnızca hareketin sözcüsü aracılığıyla yapılır. Bu tür dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.” ifadeleri yer aldı.

Reuters, söz konusu haberinde Irak’taki bazı silahlı grupların, ABD’nin yeni yönetimiyle gerginliği artırmamak için silah bırakmaya hazır olduklarını ileri sürmüştü. Hizbullah Tugayları ise bu iddiayı “asılsız ve maksatlı” olarak nitelendirdi.

