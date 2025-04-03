Hizbullah'tan Siyonist İsrail'in saldırılarına sert tepki

Arap medyasına göre; Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejiminin, Suriye'nin yanı sıra Gazze Şeridi ve Lübnan'ı hedef alan artan saldırılarına tepki gösterildi.

Suriyelilerin İsrail'e karşı topraklarını korumak için verdiği mücadeleden övgüyle söz edilen açıklamada, "Suriye'ye yönelik saldırılar bu ülkenin egemenliğinin açıkça ihlalidir. Suriye'nin hava saldırılarıyla hedef alınması ve topraklarına girilmesi, devleti zayıflatma ve yeniden toparlanmasını engelleme çabalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının da kınandığı açıklamada, tüm bu soykırım ve tehcir planlarının Filistin halkının direnişini kıramayacağı vurgulandı.

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederken ABD'nin bu ihlallerin üstünü örtmek için baskılar kurduğu, bölgeye yetkililerini göndererek İsrail'in şartlarını Hizbullah'a dayatmaya çalıştığı ifade edildi.

Bölge ülkelerinin İsrail'in saldırganlığı karşısında birlik olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizbullah olarak bu suçları kınıyor ve kardeş Suriye'nin yanı sıra Yemen ve Filistin halklarıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyoruz. Dünyadaki özgür insanları da bu zalim düşmana karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz."

Bölgede tansiyonun yükselmesine karşı İsrail'in saldırılarının önüne geçilmesi için uluslararası topluma "Tel Aviv üzerinde baskı kurma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ABD'nin saldırılarına rağmen Yemen halkının Gazze'deki Filistin halkına desteğini sürdüreceği belirtildi.