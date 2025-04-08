Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu

Hürmüzgan Yargı Başkanı Mucteba Kahramani, Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Kahramani açıklamasında, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Fars Körfezi'nde Lark ve Keşm adaları arasında kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiyi tespit ederek ona el koyduklarını bildirdi.

6 kişinin gözaltına alındığını belirten Kahramani, yapılan aramada 100 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini ifade etti.

Kahramani, ele geçirilen yakıtın yasal süreçlere uygun olarak, yargı kararıyla Petrol Dağıtım Şirketi'ne teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne geri döneceğini belirtti.

