Fars Körfezi'nde 3 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan iki tankere el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Hayder Hüneriyan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından Fars Körfezi'nde ihlal yapan iki petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.

25 mürettebatı bulunan bu iki tanker, Fars Körfezi'nin orta sularında organize akaryakıt kaçakçılığı yapıyor, toplamda 3 milyon litreden fazla kaçak dizel yakıt taşıyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İkinci Deniz Bölgesi Komutanı ayrıca "Bu tankerler, İmam Hasan Mucteba'nın İkinci Deniz Bölgesi silahlı güçleri tarafından Buşehr'de yapılan istihbarat takibi sonucunda tespit edildi ve şu anda yargı kararına uygun olarak yakıtın ele geçirilmesi ve boşaltılması için Buşehr petrol limanına naklediliyor.