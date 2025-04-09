Ermenistan ve İran ortak askeri tatbikat düzenliyor  

Mehr Haber Ajansı'nın Armenpress'e dayandırdığı habere göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde (bugün ve yarın) Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri ile İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, tatbikatın bir kısmını Ermenistan topraklarında, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler ise kendi bölümlerini İran topraklarında icra edecek.

Bu tatbikat, Ermenistan-İran sınırı boyunca bulunan sınır kontrol noktalarına yapılan simüle edilmiş terör saldırılarının etkisiz hale getirilmesi operasyonlarını içeriyor.