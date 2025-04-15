İranlı üniversite hocası Türkiye'de tutuklandı

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, üniversite hocası Ahmed Rıza Beyzayi'nin Türkiye'de tutuklandığını bildirdi.

Velayeti, Ahmed Rıza Beyzai'nin 14 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını, ailesinin ise sınır dışı edildiğini belirtti.

Velayeti, "14 Şubat 2025'te Sayın Beyzayi ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda Tahran uçağını beklerken, Türk polisi Dr. Beyzai'nin ailesini sınır dışı etti ve kendisini tutukladı. Bazı takipler yapılmasına rağmen, bu konuda mantıklı bir açıklama henüz yapılmadı." dedi.

Velayeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Tebriz Üniversitesi hocalarından Dr. Beyazayi'nin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmalarını artırmalarını istedi.