Erakçi'den ABD'li yetkililerin çelişkili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çelişkili açıklamalarına tepki göstererek, “Bu süre zarfında Amerikalılardan, bazıları birbiriyle çelişkili olan farklı görüşler duyduk ve bunların müzakere sürecinin sağlıklı yürümesine hiçbir katkısı olmayacak. Sayın Witkoff şu ana kadar farklı şekillerde konuşmuş. Gerçek tutumlar masada belirlenecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Ancak müzakere sırasında Amerikan tarafının gerçek görüşlerini de öğrenmemiz gerekiyor. Eğer yapıcı tutumlarla gelirlerse, olası bir anlaşma çerçevesinde müzakerelere başlayabileceğimizi umuyorum. Aksi takdirde çelişkili ve çatışan görüşler hâlâ mevcutsa iş zorlaşacaktır” ifadesini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından sürece ilişkin, "İran'la varılacak bir anlaşma ancak bir Trump anlaşması olması halinde tamamlanabilir. Herhangi bir nihai anlaşma Orta Doğu'da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır; yani İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır" iddiasında bulunmuştu.

Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaretin amacını anlatan Erakçi, bu ziyarette Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajını Rusya Devlet Başkanı Putin’e ileteceğini belirtti.

İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turunda İran'daki zenginleştirme düzeyinin görüşülüp görüşülmediği yönündeki soruya yanıt olarak Erakçi, "Kesin olan şu ki, İran'ın zenginleştirilmesi gerçek, kabul edilebilir ve hakiki bir konudur ve olası endişeler konusunda güven inşa etmeye hazırız, ancak zenginleştirmenin özü pazarlığa açık değildir." dedi.

Erakçi, müzakereler sırasında İran üzerindeki sürekli baskı ile ilgili olarak, "Hem tutumumuz hem de eylemlerimiz nettir. Baskı yaparak hiçbir şey elde edemeyecekler. Eğer müzakereler eşit şartlarda ve saygılı bir ortamda yapılırsa iyi bir sonuç çıkar, ama baskı altında bir yere varılamazç Biz bunu hem pratikte hem de tutumlarımızda ispatladık. Hiçbir baskı altında kalmadan, sakin bir şekilde müzakerelere katılacağız” ifadelerinde bulundu.