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20 Nis 2025 14:20

İranlı komutandan bölge dışı güçlere uyarı

İranlı komutandan bölge dışı güçlere uyarı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, ''Bölge dışı güçlere karşı koyabilecek kabiliyete sahibiz'' dedi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, Devrim Muhafızları Donanması'nın yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ''Onurumuzu korumak istiyorsak güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmalıyız.'' dedi.

ABD'nin İran tankerlerine saldırması halinde karşılık verileceğini belirten Amiral Tangsiri, "Amerikalılar bizimle Fars Körfezi'nde çatışmaya giremezler, çünkü onlara karşı koyabilecek kabiliyete sahibiz; Aynı zamanda iyi füzeler ve güçlü hava savunmamız var.'' diye konuştu.

News ID 1926199

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