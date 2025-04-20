Erakçi'den İtalyan mevkidaşına Roma görüşmeleri hakkında bilgilendirme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran-ABD dolaylı görüşmelerin ikinci turuna katılmak üzere Roma'ya yaptığı ziyaretin ardından, Tahran'a dönmeden önce İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman ile bu görüşmelerin düzenlenmesindeki işbirliği ve koordinasyondan dolayı İtalyan mevkidaşına teşekkür ederek, görüşmeleri yapıcı ve ileriye dönük olarak nitelendirdi ve gerçekçilik ile iyi niyetin devam etmesi durumunda sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

İran’ın sorumlu yaklaşımını takdir eden İtalya Dışişleri Bakanı da bu görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendirme yaptığı için Erakçi’ye minnettarlığını dile getirdi.

Antonio Tajani, bu sürecin devamında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.