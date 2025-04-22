İran İçişleri Bakanı Tacikistan'da

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, ortak bir belgenin imzalanması ve Tacikistan yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak amacıyla başında bulunduğu heyetle birlikte Duşanbe'ye gitti.

Mümini Duşanbe'de Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade ve İçişleri Bakan Yardımcısı tarafından resmi törenle karşılandı.

İki gün sürecek olan bu ziyaretin amacı, ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunmak, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki işbirliği anlaşmasının uygulanması çerçevesinde bir yürütme ve eğitim programı imzalamak ve Tacikistanlı yetkililerle temaslarda bulunmaktır.