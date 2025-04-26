Hükümet Sözcüsü’nden Pezeşkiyan’ın “Bakü” ziyaretine ilişkin açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran Gazetesi’nde kaleme aldığı bir yazıda, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin bölgesel işbirliğini pekiştireceğini ifade etti.

Muhacirani’nin kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

“İran Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret, hükümetin bölgesel ve komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmede önemli bir adım olarak görülmelidir. Bu ziyaret, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması sürecinin bir parçasıdır.

Bu ziyaret, Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilerin, siyasi ve güvenlik açısından bazı inişli çıkışlara rağmen, her zaman zengin tarihi ve kültürel ortaklıklarla desteklendiği bir dönemde gerçekleştirilmektedir. İran ve Azerbaycan, coğrafi yakınlıklarının yanı sıra derin akrabalık ve sosyal bağlara sahiptirler ve bu durum, iki komşunun ilişkilerini resmi düzeyin ötesine, karşılıklı güvene dayalı bir "akrabalık ilişkisi" haline getirmiştir.

Bu ziyaretin en önemli bileşenlerinden birinin İran İslam Cumhuriyeti'nin dengeli dış politikası çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Bu politika, dünyadaki farklı ülkelerle ilişkileri güçlendirirken, komşularla olan bağları da ön planda tutmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanının Bakü'ye yapacağı ziyaret, hükümetin Türkmenistan ve Tacikistan gibi Orta Asya ülkeleriyle ve daha önce Irak'la olan üst düzey etkileşimlerinin devamı niteliğinde ve bölgesel ve komşuluk ilişkilerinde yeni bir yön verme kararlılığını göstermektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, komşularıyla ilişkilerini her zaman karşılıklı çıkarlar ve üçüncü tarafların etkilerinden bağımsız olarak sürdürmeyi ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Tahran, Güney Kafkasya'daki gelişmeler karşısında, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstererek ve bölgede kalıcı barışa destek vererek bir akılcılık politikası izlemiştir.

Bu ziyaret ve önümüzdeki görüşmeler, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni bir yön almasını sağlayabilir. İki ülke arasındaki potansiyel işbirliği, örneğin sınır bölgelerindeki yerel işbirliklerini güçlendirme gibi fırsatlar barındırmaktadır.

Ayrıca, COVID-19 pandemisi nedeniyle sorunlarla karşı karşıya olan ortak sınırların yeniden açılması, İran'ın Azerbaycan'daki diplomatik malları ve konsolosluk davalarının hukuki takibi de bu görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında olacaktır.

İki ülke arasındaki önemli konsolosluk meselelerinden biri, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan trajik saldırıdır. İran, diplomatik ilkelere ve yabancı temsilciliklerin güvenliğini sağlamaya her zaman bağlı olduğunu açıkça belirtmiştir.

İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, resmi ve diplomatik çerçevenin ötesindedir. Ortak tarihi anılar, benzer dini değerler ve halklar arasındaki akrabalık ağları, doğal olarak bir anlayış ve işbirliği zemini oluşturur. Bu tür bağlar, kritik dönemlerde yanlış anlamaları aşmak ve devletler arasında kalıcı işbirliklerini güçlendirmek için bir güç kaynağına dönüşebilir.

Sonuç olarak, Sayın Dr. Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme, bölgesel ve komşuluk istikrarını pekiştirme ve ortak kapasitelerden faydalanma yolunda pratik ve hesaplanmış bir adım olarak değerlendirilmelidir; bu kapasite, Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına hizmet edebilir.”