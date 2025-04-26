İslamabad, Tahran'ın bölgedeki barış çabalarını takdir etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İshak Dar’ın İranlı mevkidaşını Pakistan-Hindistan ilişkilerine dair son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca, İran’ın bölgedeki gerginliğin azaltılması ve durumun yatıştırılmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

Senatör Muhammed İshak Dar, Maskat'ta yapılması planlanan İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turu için de başarı dileklerini iletti.