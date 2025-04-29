Liman faciası soruşturmasında ilk sonuçlar açıklandı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehit Recai Limanı'nda 26 Nisan’da meydana gelen patlama faciasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.

Şahit Recai Limanı Kazasının Nedenlerini Araştırma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''-Güvenlik ve sivil savunma kurallarına uyulmadığı kanıtlanmıştır.

-Beyan edilen mallarda bazı tutarsızlıklar var. Yargı ve emniyet birimleri suçluları aramaktadır.

-Söz konusu patlamanın asıl nedeninin belirlenmesi için olayın çeşitli yönlerinin kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bunun sonuçları yakında kamuya açıklanacaktır.

-Olayın tüm suçluları yargılanacaktır.''

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 70'e ulaştığı açıklanmıştı.