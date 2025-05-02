İranlı uzmandan Tahran-Washington görüşmeleri hakkında dikkat çeken yorum

İranlı siyaset uzmanı Dr. Mustafa Necefi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Tahran ile Washington arasında yapılan görüşmelerin son derece iyi geçtiğini belirtti.

Necefi'nin paylaşımında, ''Bu durum hızla artan bir iyimserlik yarattı. Ancak müzakere treninin kritik noktaya ya da son istasyona yaklaşmasıyla görüşmelerin karmaşıklığının da ortaya çıkacağı belliydi.

Tarafların ve arabulucunun müzakerelerin ertelediği yönündeki açıklamaları şok yarattı. Bu, iyimserliği azaltıp kötümserliği artırabilecek bir şoktur.

Görünüşe göre dördüncü tur başlamadan iki gün önce yaşanan şok, müzakereleri komaya sokmaktan ziyade, görüşmelerin gidişatını ve beklentileri daha gerçekçi hale getirebilir.

Hiç şüphesiz müzakereler devam edecek; Fakat sürekli olarak şok haberlere hazır olmalıyız!'' ifadelerine yer verildi.

İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 3 Mayıs'taki nükleer görüşmelerin ertelenmesinin ardından "adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlı" olduklarını söyledi.