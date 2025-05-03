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3 May 2025 15:55

Ankara'dan ''Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildi" iddiasına yalanlama

Ankara'dan ''Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildi" iddiasına yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, “İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır” dedi.

Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gideceği bildirilmişti.

Siyonist İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

News ID 1926602

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