İran, Port Sudan Havalimanı'na yapılan saldıryı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Havalimanı'na yapılan saldırıyı kınadı.

Bekayi, Sudan'da elektrik santralleri, hastaneler, su arıtma tesisleri ve sivil havaalanlarına yönelik saldırıların devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Sözcü Bekayi, ''Uluslararası toplum Sudan'daki çatışmaları durdurmak için görevini yerine getirmeli'' dedi.

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin doğusundaki geçici idari başkent konumunda bulunan Port Sudan şehrindeki bir hava üssünü dronlarla hedef aldığını açıkladı.

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, 4 Mayıs 2025'te, düşman (HDK) intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.