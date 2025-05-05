İran Turizm Bakanı’ndan Mısır’a ziyaret

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Rıza Salihi Emiri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısına katılmak üzere Mısır’a gitti.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısına katılmak üzere Mısır’a giden İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Rıza Salihi Emiri, Kahire’de Mısırlı yetkili Nesrin Osmanli ve İran’ın Mısır'daki Menfaatlerini Koruma Ofisi Başkanı Muhammed Hüseyin Soltaniferd tarafından karşılandı.

''İran-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor''

Burada basın mensuplarında konuşan Salihi Emiri, İran-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağını belirterek, ''Özellikle turizm alanındaki ikili işbirliğimiz yeni ufuklar açacak.'' dedi.

Salihi Emiri, toplantı marjında bir dizi ikili temaslarda bulunacak.

İranlı bakanın Kahire’de Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.