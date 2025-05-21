İsrail saldırılarında 3 Filistinli ailenin tüm üyeleri şehit oldu

Filistinli Şihab Haber Ajansı'na göre, Siyonist rejim dün gece ve bu sabah da Gazze'nin çeşitli bölgelerine vahşi saldırılarını sürdürdü. Bu bağlamda, Siyonist rejimin Deyr el-Belah’te bir Filistinli ailenin evine düzenlediği füze saldırısında 5 kişi şehit oldu.

Siyonistler ayrıca Gazze’nin kuzeyinde, Cibaliye'de bulunan Sultan Kulesi’nin karşısındaki bir konut binasını füze saldırısıyla hedef aldı. Bu saldırıda da onlarca Filistinli şehit oldu veya yaralandı.

Cibaliye’deki en-Nezha Caddesi’nde yer alan bir konut binası da Siyonist rejimin savaş uçaklarının hedefi oldu. Bu saldırı sonucunda birkaç çocuk şehit oldu. Cibaliye’deki saldırılarda en az 10 Filistinlinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı ve onlarca kişi yaralandı.

Saldırılarda sivillerin evleri, özellikle Cuneyd ve Nebhan ailelerinin evleri bombalandı. Bu saldırılarda bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişi şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kenti ve çevresi, 20’den fazla hava ve topçu saldırısının hedefi oldu.

Tel ez-Zater’deki el-Avde Hastanesi çevresine yönelik saldırılar rapor edilirken, Cibaliye Belediyesi tahliye edilen bölgelerde sivillerin mahsur kaldığını belirtti ve acil yardım için Kızılhaç’ın müdahalesini istedi.

Han Yunus’un doğusundaki Absan bölgesi de dün gece Siyonist rejimin geniş çaplı saldırılarına sahne oldu ve birçok Filistinli yaralandı. Han Yunus’taki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına yapılan saldırı da rejimin işlediği bir diğer suçtu.

Siyonist işgal ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir eve patlayıcı robot yerleştirerek patlattı.

Hastane kaynakları, Siyonist rejimin sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği sürekli saldırılar sonucunda en az 38 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Öte yandan, gün doğumuyla birlikte Siyonist saldırılar Gazze’nin çeşitli bölgelerinde devam etti ve Han Yunus’taki bazı bölgeler topçu atışlarının hedefi oldu.

Şihab Haber Ajansı, dün gece ve bugün Han Yunus’ta gerçekleştirilen saldırılarda 3 Filistinli ailenin tüm üyelerinin şehit olduğunu bildirdi.