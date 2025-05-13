Abdullah Öcalan’dan ''PKK'' mesajı

Abdullah Öcalan, Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) fesih kararına ilişkin, “Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum” dedi.

PKK, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın şubat sonundaki silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ardından 9 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, uzun süredir beklenen kongrenin yapıldığını duyurmuştu.

Bu duyurudan kısa bir süre sonra, Pazartesi günü (dün) PKK kendini feshettiğini açıkladı.

PKK tarafından yapılan açıklamada, “12'nci kongremiz PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi" ifadeleri yer aldı.