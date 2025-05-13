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13 May 2025 17:27

Abdullah Öcalan’dan ''PKK'' mesajı

Abdullah Öcalan’dan ''PKK'' mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK örgütünün fesih kararı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan, Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) fesih kararına ilişkin, “Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum” dedi.

PKK, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın şubat sonundaki silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ardından 9 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, uzun süredir beklenen kongrenin yapıldığını duyurmuştu.

Bu duyurudan kısa bir süre sonra, Pazartesi günü (dün) PKK kendini feshettiğini açıkladı.

PKK tarafından yapılan açıklamada, “12'nci kongremiz PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi" ifadeleri yer aldı.

News ID 1926860

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