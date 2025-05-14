Gazze'deki vahşete karşı durmak hepimizin ortak bir görevidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Şehit Yardım Görevlileri Kongresi üyleleriyle 12 Mayıs’ta yaptığı görüşmedeki beyanatı yayınlandı.

Bu görüşmede Ayetullah Hamanei, İranlı yardım görevlilerinin çalışmalaını takdir ederek, onların yadırmsever olduğunu insanları sevdiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, insanlara iyilik yapan İran milletinin fedakarlık ruhunun kültürel araçlar yoluyla yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

''İranlıların özveri yaklaşımının tam tersi ise Gazze'de Siyonist rejim tarafından yapılan suç ve vahşetir. Batı da buna destek veriyor.’’ diyen Ayetullah Hamanei, Siyonistlerin ambulanslar ile hastaneleri hedef aldığını ve savunmasız hastalar ile çocukları katlettiğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei, ''Gazze'deki vahşete ve bâtıl cephesine karşı durmak hepimizin ortak bir görevidir’’ dedi.

İslam Devrimi Lideri, ‘’Batılı zalimlerin İran düşmanlığının sebebi İran İslam Cumhuriyeti’nin onların bâtıl dayanan medeniyetine karşı çıkmasıdır. İran onların dehşet ve barbarlığına karşı durmayı bırakırsa, Batı da bize düşmanca davranmayacaktır.’’ ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, ‘’Bâtıl, çöküşe mahkûmdur. Elbette bunun gerçekleşmesi için harekete geçmek ve kararlılık gerekir, aynı zamanda eylemsizlik, kaçmak ve bâtılı övmekten uzak durumak lazım.’’ diye konuştu.