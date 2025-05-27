  1. İran
27 May 2025 08:42

'Mahfel' programının jüri üyesi Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

'Mahfel' programının jüri üyesi Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

İran’da yayın yapan ve dünyanın en büyük Kur'an etkinliği olan 'Mahfel' programının jüri üyelerinden Hüccetü’l-İslam Gulamrıza Ghasemiyan Suudi Arabistan’da gözaltına alındı.

İran’da yayın yapan ve dünyanın en büyük Kur'an etkinliği olan 'Mahfel' programının jüri üyelerinden Hüccetü’l-İslam Gulamrıza Ghasemiyan Suudi Arabistan’da hac ibadetini yerine getirirken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Suudi Arabistan’daki durumu eleştiren bir videonun yayımlanması, Hüccetü’l-İslam Ghasemiyan’ın gözaltına alınmasına neden oldu.

Suudi güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasının ardından Hüccetü’l-İslam Ghasemiyan’ın durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

News ID 1927211

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