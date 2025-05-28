İran ve Türkiye’den ticari işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Müdür Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir ile Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ekonomik işbirliği konularını ele alarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilme yollarını değerlendirdiler.

İran ve Türkiye’nin ticaret alanındaki potansiyelleri, özellikle de karşılıklı ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, görüşmelerin diğer başlıklarını oluşturdu.

Taraflar bu görüşmede, etkileşimlerin kolaylaştırılması, engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik fırsatlardan yararlanılması gerektiğinin altını çizdiler.