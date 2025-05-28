Erdoğan'dan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla Laçın'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor." dedi.

30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz. Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız."

Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin Erdoğan, "Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız"

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Erdoğan, "Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.