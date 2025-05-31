İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısrı ve Lübnan'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin, Mısrı ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bekayi, Erakçi'nin ziyaretinin temel amacının, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi.

''Sayın Erakçi'nin bu haftanın pazartesi ve salı günleri Mısır ve Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyor'' diyen Bekayi, Bakan Erakçi'nin bölge ziyareti sırasında üst düzey Mısırlı ve Lübnanlı yetkililerle bir araya gelerek çeşitli ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.