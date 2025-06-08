Gazze'ye yardım gemisi ‘Madleen’ için geri sayım başladı”

El Cezire'ye göre, Madleen gemisinin abluka altındaki Gazze kıyılarına ulaşması için geri sayım başladı.

Gemideki insan hakları aktivistleri, Gazze’de bulunan bazı gazeteciler ve aktivistlerle telefon görüşmeleriyle iletişim kurdu.

Gemideki bir Alman aktivist, ülkesinin İsrail rejimine verdiği silah desteği için Filistin halkından özür diledi.

Gemideki yolcular, İsrail rejiminden korkmadıklarını vurguladı.

Daha önce Avrupa Parlamentosu temsilcileri, insan hakları aktivistleri ve insani yardım taşıyan Madleen gemisinin Gazze kıyılarına güvenli geçişinin sağlanması için uluslararası topluma açık bir mektup yayınlamıştı.

Buna karşın İsrail rejimi, İtalya’dan Gazze kıyılarına hareket eden Madleen geminin bölgeye yaklaşmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Madleen gemisinde İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı oyuncu Liam Cunningham dahil olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Daha önce Gazze ablukasını kırmaya çalışan başka bir gemi olan Al-Damir, İsrail rejiminin insansız hava aracı saldırısına maruz kalmıştı.