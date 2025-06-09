BM'den Siyonist rejime “Madleen’i acilen serbest bırakın” çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Madleen" gemisinin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Albanese, Akdeniz’deki tüm limanların Gazze’ye yardım, dayanışma ve insanlık amacıyla gemiler göndermesi gerektiğini ifade ederek, "Birlikte yola çıkarlarsa durdurulamaz olacaklar" dedi.

Francesca Albanese, ablukanın kırılmasının devletlerin hukuki sorumluluğu ve herkes için ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirtti. Aktivistlerin ve geminin serbest bırakılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İLKHA