İran Dışişleri'nden Siyonist İsrail'in saldırsına sert tepki

Siyonist rejimin gerçekleştirdiği alçak saldırıları sert bir şekilde tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıda şehit olanlar için taziye dileğinde bulundu.

Açıklamada, “Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları BM Antlaşmasının 4. maddesinin 2. fıkrasının ihlalidir ve ülkemize karşı açık bir saldırıdır. İran, BM Antlşamasının 51. maddesi uyarınca bu saldırıya karşılık verme konusunda yasal ve meşru bir hakka sahiptir ve İran silahlı kuvvetleri İran milletini var gücüyle ülkeyi savunmaktan çekinmeyecektir.

Amacı saldırganlığı, barış ihlallerini ve barışa yönelik tehditleri önlemek olan BM’nin kurucu üyesi olan İran, BM Güvenlik Konseyi'nden, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığı nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edilmesine karşı derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, BM Genel Sekreteri’nden bu konuda BM Antlaşması kapsamında görevlerini yerine getirip derhal harekete geçmesini talep etti.

Yazılı açıklamada, “BM’nin tüm üye ülkeleri, özellikle bölgesel ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm devletlerden bu saldırıyı derhal kınamaları ve şüphesiz küresel barış ve güvenliği benzeri görülmemiş bir tehdide maruz bırakan bu tehlikeli maceraya karşı derhal ve kolektif bir şekilde harekete geçmeleri beklenmektedir.

Siyonist rejimin aziz vatanımız İran'a yönelik saldırganlığının tehlikeli ve büyük sonuçlarının sorumlusu rejim ve destekçileridir.

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri, ABD'nin izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin ana destekçisi olan ABD hükümeti, Siyonist rejimin eylemlerinin tehlikeli sonuçlarından da sorumlu olacaktır” denildi.

