Devrim Muhafızları'ndan ikinci bildiri: Siyonist askeri noktalar hedef alındı

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yayınlanan ikinci bildiride, İran’a saldırıda kullanılan Siyonist rejimin askeri merkezler ve hava üslerinin "Gerçek Vaat 3" adlı harekat kapsamında hedef alındığı belirtildi.

Bildiride, “Siyonist rejimin ordusunun, özellikle Filistin ve Gazze'nin mazlum halkı olmak üzere, bölgenin direnişçi halklarına karşı suç işlemek amacıyla füze ve diğer askeri teçhizat ve silahları üretmek için kullandığı askeri sanayi merkezleri hedef alındı.

Sahadan raporlar, uydu görüntüleri ve sinyal istihbaratı, düzinelerce balistik füzenin stratejik hedefleri etkili bir şekilde vurduğunu gösteriyor. Müdahale iddialarına rağmen, düşman İran füzelerine karşı koymada başarısız oldu.

Operasyonun temel mesajı İran'ın güvenliğinin silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgisi olduğudur." ifadesine yer verildi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonisy İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.