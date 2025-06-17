İsrail uçakları Türkiye hava sahasını ihlal etti

Ortadoğu’da savaş çanları çalarken, saldırgan Siyonist israil şimdi de Türkiye hava sahasını ihlal etti. İran’a yönelik saldırılarla bölgeyi ateşe veren Siyonist uçaklara karşı Türkiye F-16’ları havalandı. Sınır hattında tansiyon yüksek, tüm birlikler alarmda.

Saldırgan siyonist israil, Türkiye sınırlarında!

13 Haziran gecesi, Siyonist israilin İran’daki nükleer tesislere saldırısıyla başlayan savaş beşinci gününde. Karşılıklı füzeler havada uçuşurken Siyonist israil, İran topraklarında bilim insanlarını hedef alan suikastler ve içeriden sabotaj faaliyetleriyle gerilimi daha da tırmandırdı.

Bu kaotik süreçte Türkiye sınırlarında da kritik gelişmeler yaşandı. Siyonist israile ait bazı savaş uçaklarının Türkiye hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Türkiye Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar hızla havalanarak Siyonist uçaklara uyarıda bulundu.

Türkiye Hava Kuvvetleri alarmda

Türkiye hava sahasının korunması amacıyla tüm birliklerin yüksek alarm seviyesine geçirildi. Özellikle doğu sınır hattında, olası yeni ihlallere karşı F-16’ların hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Erken ihbar sistemleri 24 saat aktif tutulurken, radarlar üzerinden sınır ihlallerine karşı anlık takip yapılıyor. Türkiye hava sahasında yaşanabilecek her türlü ihlal karşısında anında yanıt verileceği bildirildi.

Savaş büyüyor, Türkiye teyakkuzda

Dünya kamuoyu, Siyonist israil ile İran arasında tırmanan çatışmayı anbean takip ederken siyonist israilin Türkiye hava sahasını ihlal etmesi farklı yorumlara da neden oldu. İşgalci israil Türkiye'nin hava savunma sistemlerini test ettiği de diğer iddialar arasında.

Savaş sadece bölge ülkelerini değil, Türkiye’yi de doğrudan tehdit eder hale gelirken, Siyonist israilin pervasız tutumu Türkiye kamuoyunda da tepkilere neden oldu.

Kaynak: DoğruHaber