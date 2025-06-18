  1. Toplum
18 Haz 2025 17:48

İsrail'den Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı

İsrail'den Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı

Siyonist rejimin, İran'ın Kerec kentindeki Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Siyonist rejimin, İran'ın Kerec kentindeki Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları, havalimanında ciddi bir hasar meydana gelmediğini, havalimanının arkasındaki pistin saldırıya uğradığını söyledi.

News ID 1927933

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