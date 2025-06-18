İsrail'den Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı

Siyonist rejimin, İran'ın Kerec kentindeki Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Görgü tanıkları, havalimanında ciddi bir hasar meydana gelmediğini, havalimanının arkasındaki pistin saldırıya uğradığını söyledi.
Siyonist rejimin, İran'ın Kerec kentindeki Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Siyonist rejimin, İran'ın Kerec kentindeki Payam Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Görgü tanıkları, havalimanında ciddi bir hasar meydana gelmediğini, havalimanının arkasındaki pistin saldırıya uğradığını söyledi.
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