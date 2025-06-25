İran meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı

İran Meclisi, hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almaya zorlayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, İran’ın nükleer haklarının korunması ve ulusal egemenliğin ihlal edilmemesi gerekçesiyle onaylandı.

Tasarı, bugün yapılan oturumda 210 evet, 2 hayır ve 2 çekimser oyla onaylandı. Söz konusu tasarı, nükleer tesislere yönelik son saldırıların ardından UAEA’nın raporlarının taraflı ve siyasi olduğunu öne sürerek, Ajansla olan ilişkilerin İran'ın ulusal çıkarlarını koruyup korumadığı netleşene kadar askıya alınmasını öngörüyor.

Tasarıyı destekleyen milletvekili Ali Huzuriyan, Ajansın geçmişte teknik değil siyasi davranışlar sergilediğini belirterek, Batılı ülkelerin İran’ın barışçıl nükleer programına müdahale ettiğini ve bu müdahalelerin İsrail’in saldırılarına zemin hazırladığını ifade etti. Huzuriyan, Ajansın tarafsızlığını yitirdiğini, İran’ın nükleer haklarını korumak için UAEA ile işbirliğini geçici olarak durdurması gerektiğini vurguladı.