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24 Haz 2025 00:00

Grossi: NPT çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Grossi: NPT çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Siyonist ve Amerikan saldırganlarını kınamadan, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.

Euronews'in haberine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, pazartesi günü ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının boyutlarını incelemek üzere düzenlenen Kurul toplantısında, Siyonist ve Amerikalı saldırganları kınamadan, nükleer tesislere asla askeri saldırı yapılmaması gerektiğini söylemekle yetindi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Siyonist ve Amerikan saldırganlarını kınamadan, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.

ABD'nin nükleer tesislere yönelik işgal ve saldırganlığına değinmeyen Grossi, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar, radyasyonun ülke sınırlarının ötesine yayılmasına yol açabilir" ifadesini kullandı.

News ID 1928135

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