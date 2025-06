Bekayi: Komşu ülkeler, İsrail’in suistimallerini reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda hızlı ve acı gelişmeler yaşandığını belirtti.

Bekayi İran topraklarının İsrail rejimi ve ABD’nin askeri saldırılarına maruz kaldığını ancak İran halkının ulusal birlik ve kutsal vatan savunmasındaki kararlılığı sayesinde tarih boyunca onurlu sayfalar yazıldığını vurguladı.

Bekayi, son günlerde İran’ın en temiz ve değerli evlatlarının şehit düştüğünü, tüm komutanlara, askeri yetkililere, akademisyenlere ve iki haftalık İsrail saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlara saygılarını sunduklarını söyledi.

Sözcü Bekayi, geçen hafta Irak Baas rejiminin 7 Temmuz 1987’de Sırdaş’ta kimyasal silah kullandığı trajedisini hatırlattı ve bu silahların geliştirilip tedarik edilmesinde özellikle Almanya gibi bazı Batılı ülkelerin rolü olduğunu ifade etti.

İran’ın, Almanya’nın kimyasal silah desteğiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için iki yıl önce bir hakikat araştırma mekanizması önerdiğini belirten Bekayi, Almanya’nın yargı süreçlerini tamamladığını ancak bu kararların belgelerini İran’a sunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın politikası

Bekayi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin son dönemdeki açıklamaları ve ajansın İran'la ilgili tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ajansın teknik bir kuruluş olduğunu ve Başkanın de bu çerçevede görev yapması gerektiğini belirten Bekayi, bazı ülkelerin siyasi baskılarının ajansın işleyişine yansıdığını ifade etti. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İran’ın nükleer programı konusunda uzun süredir siyasi bir yaklaşım sergilediğine dikkat çeken Sözcü ajansın teknik görev sınırlarında kalması gerektiğini vurguladı.

İranlı diplomat ajansın bazı raporlarının son dönemde askeri müdahale gerekçesi olarak kullanıldığına da işaret etti.

Siyonist rejimin bazı ülkelerin topraklarını İran'a karşı kullanması

Siyonist rejimin bazı ülkelerin topraklarını kullanarak İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine dair iddialar konusunda ise Bekayi, şu açıklamada bulundu:

Bu tür haberlerin gündeme geldiğini ve konunun ilgili ülkelerle ele alındığını belirtti.

Komşu ülkelerin, topraklarının başka amaçlarla kullanılmasına izin vermeyecek bilinçte olduğunu dile getiren Bekai, bu ülkelerin söz konusu iddiaları reddettiğini ve konunun diplomatik kanallardan takip edildiğini söyledi.

Almanya Başbakanı’nın açıklamaları ve İçişleri Bakanı’nın İsrail’e yaptığı ziyaretle ilgili olarak ise Bekayi, bazı Avrupa ülkelerinin siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarına dair tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Almanya'dan yapılan açıklamaların kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirten Bekayi, kullanılan bazı ifadelerin tarihi bağlamda rahatsızlık verici olduğunu ve bu durumun Almanya için kalıcı bir iz bırakabileceğini dile getirdi.

Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslar sürdürülüyor

Bekayi, İran’ın Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürdüğünü ve görüşmelerin farklı düzeylerde devam ettiğini ifade etti.

İranlı diplomat “Dün gece Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran ile Avrupa’nın üç büyük ülkesi arasındaki temaslar ve istişareler halen sürmektedir,” açıklamasında bulundu.

Henüz müzakerelerin devamı için kesin bir tarih belirlenmediğini vurgulayan Bekayi, “Gerekli karar alındığında kamuoyuna duyurulacaktır,” dedi.

İran’ın Ajansla İşbirliği Askıya Alındı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca İran Meclisi’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alan yasas hakkında “Bu yasa hükümet tarafından uygulanmak zorundadır,” ifadelerini kullandı

Trump’ın Açıklamaları Hiçbir Şekilde Güvenilir Değil

ABD’nin son dönemdeki tutumlarını eleştiren Bekayi, Başkan Donald Trump’ın açıklamalarına güvenilemeyeceğini belirtti.

Bekayi, “Daha önce de benzer durumlara tanık olduk. Sabah bir açıklama yapılıyor ve belirli bir adımın atılacağı söyleniyor, ancak aynı günün öğleden sonrası İran’a yönelik yeni bir yaptırım paketi devreye giriyor. Bu dalgalanmalar ve son 3-4 ayda alışılmış hale gelen tutarsızlıklar, kesinlikle güvenilir değildir,” dedi.

Açıklamalarına devam eden Bekayi, “Bu tür söylemler, ciddi bir müzakere veya çözüm iradesinden çok, daha çok psikolojik ve medya oyunları çerçevesinde değerlendirilmelidir,” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Fransa’nın İran’a karşı saldırılarda yer aldığını itiraf etmesinin, bu ülkenin savaşta taraf olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bekayi ayrıca, İran halkının çok taraflı saldırılar karşısında yalnız başına direndiğini vurgulayarak, “Karşı tarafların baskıcı taleplerine boyun eğmeyeceğiz. Bu şartlar altında müzakerenin anlamı yoktur. Avrupa ülkeleri tutumlarını gözden geçirmelidir,” dedi.

Güney Kafkasya’da barış ve güvenlik

İslam İşbirliği Teşkilatı bildirgesinde Ermenistan’a karşı yer alan bazı maddelere ilişkin olarak Bekayi şunları söyledi: “İİT üyesi ülkeler, ortak belgelerde bazı konuları gündeme getirebilirler; ancak bu maddeler her zaman tüm üye ülkelerin tutumunu yansıtmaz. Biz, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki meselede her zaman barışı desteklediğimizi açıkça belirttik. Güney Kafkasya’da barış ve güvenlik bizim için önemlidir. Her iki ülkeyle de iyi ilişkilerimiz var. Bununla birlikte, bildiride yer alan bazı kavramlar ve kelimeler bizim onayladığımız ifadeler değildir. Bu tür ifadeler, toprak değişikliği eğilimlerine işaret edebileceği için kesinlikle uygun bulmuyoruz.”

Sözcü, İsrail’in Erakçi’ye suikast tehdidi hakkında ise: “Bu rejimin doğası bellidir. Uluslararası toplumun göz önünde bulundurması gereken şey, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın ihlalidir. Suçların normalleştirilmesi, yeni suçlara ve hukuk ihlallerinin devamına zemin hazırlar. Bu durum sadece belirli bir noktayla sınırlı kalmayacaktır.” diye kaydetti.

Devamı geliyor...