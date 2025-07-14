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14 Tem 2025 08:19

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea(+foto)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea(+foto)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkani Gianni Infantino, oyunculara madalyalarını takdim etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynandı.

Finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea(+video)

Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea(+video)

PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkani Gianni Infantino, oyunculara madalyalarını takdim etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea(+video)

İngiliz ekibi 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kaynak: Sputnik

News ID 1928647

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