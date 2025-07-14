Tetik mekanizması devreye girerse İran'ın uygun cevabıyla karşılanacaktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tetik mekanizmasının devreye sokulmasının hukuki veya uluslararası hiçbir dayanağı yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Avrupalıların İran'a karşı tetik mekanizmasını kullanma tehdidine ilişkin bir soruya, "Bu konunun hukuki veya uluslararası hiçbir dayanağı yoktur" yanıtını verdi.

Bekayi, "Bu mekanizmanın kullanılması tehdidi siyasi bir eylemdir ve İran'a karşı bir hamledir; böyle bir olayın gerçekleşmesi takdirde İran'ın buna uygun bir karşılık vereceği açıktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Filistin'deki suçlarıyla ilgili olarak İslam ülkeleri ve bölge ülkelerinin sorumluluğunun ağır olduğunu vurgulayark, "Bu konuda ciddi bir adım atılmaması, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığı ve yayılmacılığının sürmesine ve daha da artmasına neden olacaktır" ifadesini kullandı.

Vitkoff ile Erakçi arasında herhangi bir görüşme için tarih, yer veya zaman belirlenmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Amerikalı müzakereci Steve Vitkoff ile Seyyid Abbas Erakçi arasında yakın gelecekte bir görüşme yapılacağına dair çıkan haberlere ilişkin bir soruyu, "Bu konuda herhangi bir tarih, yer veya zaman belirlenmiş değildir" şeklinde yanıtladı.

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