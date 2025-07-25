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25 Tem 2025 14:58

Pezeşkiyan'dan Rusya'ya taziye mesajı

Pezeşkiyan'dan Rusya'ya taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Uçak kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Pezeşkiyan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın Amur bölgesinde uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı.

Rusya'daki uçak kazası

Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

News ID 1928918

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