Mehr Haber Ajansı ve Orbeli Enstitüsü’nden “Zengezur Koridoru” Paneli

Mehr Haber Ajansı, Ermenistan merkezli Orbelî Enstitüsü işbirliğiyle “Zengezur Koridoru: İran’a Yönelik Jeopolitik Tehditler ve Farklı Aktörlerin Yaklaşımları” başlıklı uluslararası bir panel düzenliyor.

Etkinlik, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 14:00’te (TS 13:30) gerçekleştirilecek. Panelin açılış konuşmasını Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Dr. Muhammed Mehdi Rahmeti yapacak.

Panele, Orbeli Enstitüsü araştırmacıları Never Davutyan, Jana Vardanyan, Edward Brojanyan ve Jani Melikyan’ın yanı sıra, Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Azerbaycan’dan uluslararası ilişkiler uzmanı Yegane Hacıyeva, Kafkasya uzmanı Daryuş Sefernejad, Çağdaş Dünya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Şuayb Behmen ve Kafkasya Uzmanı ve Öğretim Üyesi Ehsan Moveheddiyan katılacak.

Panelin moderatörlüğünü ise Mehr Haber Ajansı Uluslararası ve Dış Haberler Genel Müdürü Muhammedrıza Moradi üstlenecek.

Panele katılmak isteyenler, iletişim bilgilerini Telegram üzerinden @Mmoradi1361 adresine gönderebilirler.